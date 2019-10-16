Минздрав сообщил об увеличении средней продолжительности жизни россиян

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В Минздраве сообщили, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года.
Минздрав сообщил об увеличении средней продолжительности жизни россиян
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«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года, в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Отмечается, что средняя продолжительность жизни женщин превысила 78,5 года.

В ведомстве пояснили, что «это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней».

«Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года», — говорится в заявлении.

Ранее в Минздраве России сообщили о снижении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года.

В начале октября во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) заявили, что общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что с 2000 года смертность от отравления алкоголем снизилась в стране почти в три раза.

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