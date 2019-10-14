В России смертность от отравления алкоголем с 2000 года упала почти втрое

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что с 2000 года смертность от отравления алкоголем снизилась в стране почти в три раза.

«Сокращается смертность от алкогольных отравлений. Если говорить о сокращении этого показателя, то с 2000 года он сократился почти в три раза», — цитирует РИА Новости Салагая.

По его словам, данный показатель свидетельствует, что предпринимаемые меры по снижению потребления алкоголя действенны.

Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ и Магаданская область являются регионами — лидерами по смертям от алкоголя.

В августе RT на основе данных Минздрава за 2018 год составил рейтинг регионов — лидеров по числу пациентов с алкогольной зависимостью.