В России смертность от отравления алкоголем с 2000 года упала почти втрое
- РИА Новости
«Сокращается смертность от алкогольных отравлений. Если говорить о сокращении этого показателя, то с 2000 года он сократился почти в три раза», — цитирует РИА Новости Салагая.
По его словам, данный показатель свидетельствует, что предпринимаемые меры по снижению потребления алкоголя действенны.
Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ и Магаданская область являются регионами — лидерами по смертям от алкоголя.
В августе RT на основе данных Минздрава за 2018 год составил рейтинг регионов — лидеров по числу пациентов с алкогольной зависимостью.