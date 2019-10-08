Названы регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя

Чукотка и Магаданская область являются регионами — лидерами по количеству смертей от алкоголя за 2018 год. Об этом сообщает РБК по результатам анализа данных Росстата.

«Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый девятый случай смерти на Чукотке в 2018 году был вызван воздействием алкоголя.

Второе место в России по количеству смертей от употребления алкоголя занимает Магаданская область. Здесь коэффициент смертности составил десять человек на 10 тыс. жителей региона.

Далее идут Ивановская и Новгородская области (около девяти умерших).

Ранее в Минздраве России сообщили, что число больных алкоголизмом снизилось с 2,08 млн в 2008 году до 1,3 млн в 2017-м.

В августе RT на основе данных Минздрава за 2018 год составил рейтинг регионов — лидеров по числу пациентов с алкогольной зависимостью.