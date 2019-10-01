В Минздраве заявили о снижении числа больных алкоголизмом в России

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что число больных алкоголизмом снизилось с 2,08 млн человек в 2008 году до 1,3 млн в 2017-м.

«По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом «зависимость от алкоголя» («алкоголизм»), включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 2,08 млн человек до 1,3 млн», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что «заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 2010 по 2018 год с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения».

Согласно расчётам Минздрава, потребление алкоголя уменьшилось с 15,7 литра на человека в 2008 году до 9,3 литра в 2018-м.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года.

Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в беседе с НСН прокомментировал повышение акцизов на вина.