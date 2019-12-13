В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно данным Росстата, за январь — октябрь 2019 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек.

Как пишет РБК, это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет.

Отмечается, что выше этот показатель был только в 2008 году (362 тыс. человек).

В начале ноября Счётная палата отметила сокращение численности населения России. Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Отмечается, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия. Она отметила, что ключ «к решению проблемы один: всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев».