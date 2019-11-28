Матвиенко назвала главный вызов для России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.

«Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, её безопасность», — заявила Матвиенко в статье для «Российской газеты». 

Он отметила, что ключ «к решению проблемы один — всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев».

Также Матвиенко заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесён в Госдуму.

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