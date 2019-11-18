Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

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В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.

По мнению автора, это демографические проблемы, экономические трудности, непростое географическое положение и сложная международная обстановка.

При этом в статье отмечается, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав и имеет огромную военную мощь.

К слабым сторонам России автор относит сложность управления многонациональным населением и малую численность людей при огромной площади страны.

Под экономическими проблемами автор подразумевает проблемы, связанные с мононаправленностью экономики России.

«Несмотря на то, что территория России обширна, её географическое положение не самое удобное, так как страна располагается в северных широтах. Зимы холодные и долгие, и отсюда следует высокая себестоимость добычи энергоресурсов», — также говорится в статье.

Кроме того, Sohu обращает внимание и на трудную международную обстановку вокруг России. По мнению автора, Москва всегда будет сталкиваться с давлением Вашингтона.

Ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов.

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