Счётная палата предупредила о рисках сокращения населения России

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Счётная палата отметила сокращение численности населения России. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года.
Счётная палата предупредила о рисках сокращения населения России
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

В Счётной палате рассказали, что число родившихся в январе — августе 2019 года составило 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8%, меньше, чем в январе — августе 2018 года.

«Естественная убыль населения в январе — августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс. человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года», — отмечается в докладе.

Как подчеркнули в Счётной палате, ускоряющаяся четвёртый год подряд естественная убыль населения создаёт существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране.

В частности, профильным ведомствам было поручено предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.

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