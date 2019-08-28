Правительство намерено реализовать пакет мер для поддержки рождаемости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране.

«Нам предстоит реализовать большой пакет самых разных форм поддержки рождаемости и семей с детьми — как уже действующих, так и новых, дополнительных, которые мы ввели в этом году», — цитирует его РИА Новости.

В связи с этим, по словам российского премьера, возрастут расходы бюджета на поддержку рождаемости в России.

Как указывает агентство, в скором времени Медведев проведёт ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Ранее Медведев заявил, что правительство сохранит социально ориентированный бюджет на ближайшие три года.

В мае глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН прокомментировал предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.