Правительство намерено реализовать пакет мер для поддержки рождаемости
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«Нам предстоит реализовать большой пакет самых разных форм поддержки рождаемости и семей с детьми — как уже действующих, так и новых, дополнительных, которые мы ввели в этом году», — цитирует его РИА Новости.
В связи с этим, по словам российского премьера, возрастут расходы бюджета на поддержку рождаемости в России.
Как указывает агентство, в скором времени Медведев проведёт ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.
Ранее Медведев заявил, что правительство сохранит социально ориентированный бюджет на ближайшие три года.
В мае глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН прокомментировал предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.