Правительство сохранит социально ориентированный бюджет
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- РИА Новости
«Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трёхлетке», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Он отметил, что по всем направлениям в социальной сфере имеются национальные проекты и концентрируются значительные финансовые ресурсы.
Ранее Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.