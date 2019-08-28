Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство сохранит социально ориентированный бюджет на ближайшие три года.

«Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трёхлетке», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что по всем направлениям в социальной сфере имеются национальные проекты и концентрируются значительные финансовые ресурсы.

Ранее Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.