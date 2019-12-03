Эксперты проанализировали периоды спортивной активности россиян

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Специалисты интернет-сервиса «Авито» выяснили, когда россияне чаще всего задумываются о занятиях спортом и здоровом образе жизни, сообщает ФАН со ссылкой на данные исследования.
Эксперты проанализировали периоды спортивной активности россиян
  • Pixabay

Эксперты провели анализ покупательской способности, рынка и представленной на нём продукции и выяснили, что спрос на спортивные товары и услуги, касающиеся здорового образа жизни, в том числе тренировки, спортивное питание, тренажёры, вырос в январе и июне 2019 года.

«В другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась», — уточнили специалисты.

Первый пик спроса на спортивные товары и услуги, который превысил среднегодовое значение на 72%, эксперты зафиксировали после новогодних каникул, а второй — во время подготовки к пляжному сезону.

Согласно результатам исследования, в летний период интерес к фитнес-услугам падает, а осенью снова начинает расти. 

«Если эта динамика сохранится, в январе 2020 года стоит ожидать резкого повышения спроса на фитнес-услуги», — отметили эксперты.

Ранее чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о способах похудения без физических упражнений.

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