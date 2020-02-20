В ФАС сообщили о стабилизации цен на продукты на Дальнем Востоке

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Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ситуация с поставками продуктов на Дальнем Востоке стабилизируется.
В ФАС сообщили о стабилизации цен на продукты на Дальнем Востоке
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«По состоянию на 17 февраля 2020 года можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется. Стабилизации цен в ДФО прежде всего способствовало начало поставок продукции из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана», — приводит ТАСС сообщение ФАС.

В начале февраля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверит розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ФАС проследить за ценами и не допустить их необоснованного повышения.

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