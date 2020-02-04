ФАС проверит ситуацию с ценами на продукты питания на Дальнем Востоке

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Федеральная антимонопольная служба проверит розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.
ФАС проверит ситуацию с ценами на продукты питания на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

В территориальных управлениях ведомства откроются горячие линии, по которым граждане смогут сообщать о повышении цен на продовольствие.

В случае выявления значительного подорожания продуктов территориальные органы проведут проверку и выявят признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны поставщиков продовольствия, расположенных на территории других регионов, проверки будут проводиться центральным аппаратом ФАС России», — отметили в ФАС.

Как пишет ТАСС, ранее в СМИ появились сообщения о подорожании продуктов питания на Дальнем Востоке из-за временного ограничения движения через границу с Китаем.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ФАС проследить за ценами и не допустить их необоснованного повышения.

Российское правительство поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

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