Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.

«Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — ответил он на вопрос журналиста о распаде их «тандема» в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства.

15 января правительство России ушло в отставку. Новым премьер-министром страны был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Как указывали в Кремле, решение уйти в отставку приняло само правительство на фоне новых задач, чтобы дать Путину карт-бланш на достижение целей развития страны.