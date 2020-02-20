Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым
  • Reuters

«Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — ответил он на вопрос журналиста о распаде их «тандема» в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства.

15 января правительство России ушло в отставку. Новым премьер-министром страны был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Как указывали в Кремле, решение уйти в отставку приняло само правительство на фоне новых задач, чтобы дать Путину карт-бланш на достижение целей развития страны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить