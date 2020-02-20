Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали… (он. — RT) в курсе был того, что происходит», — заявил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом он не согласился с мнением своего собеседника, журналиста Андрея Ванденко, что решение об отставке кабмина и формировании нового правительства было принято поспешно.

«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнётся в стране? Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — ответил Путин.

Ранее Путин поблагодарил бывших членов правительства Медведева за проделанную работу.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Как указывали в Кремле, решение уйти в отставку приняло само правительство на фоне новых задач, чтобы дать Путину карт-бланш на достижение целей развития страны.