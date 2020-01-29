Путин прокомментировал работу правительства Медведева
- РИА Новости
Как отметил глава государства, правительство под руководством Дмитрия Медведева работало в непростых условиях, передаёт РИА Новости.
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Медведев отмечал, что каждый из членов правительства трудился на своём посту «исключительно добросовестно».
Как указывали в Кремле, решение уйти в отставку приняло само правительство на фоне новых задач, чтобы дать Путину карт-бланш на достижение целей развития страны.