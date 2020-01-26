Песков объяснил отставку правительства

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Решение уйти в отставку приняло само правительство на фоне новых задач, чтобы дать президенту России Владимиру Путину карт-бланш на достижение целей развития страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков объяснил отставку правительства
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Это было решение правительства...дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», — цитирует Пескова «Вести».

По его словам, решение принято на фоне новых представленных Путиным оценок и поставленных им задач, в том числе по поправкам в Конституцию.

Как отметил Песков, для реализации таких экстраординарных задач необходимо правительство «с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе».

Ранее бывший премьер-министр России, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства необходимостью политического обновления страны и фактором времени.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Мишустин.

21 января Путин назначил новых членов правительства. Из старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.

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