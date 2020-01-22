Политолог оценил назначения в новом правительстве России

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Анна Лушникова
Политолог Сергей Михеев прокомментировал в беседе с RT назначения в новом правительстве России.
Политолог оценил назначения в новом правительстве России
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Силовые ведомства предсказуемо не сменились. Никаких особых предпосылок для перемен там и не было. То же самое касается и Министерства иностранных дел. Внешнеполитический силовой блок никаких нареканий не вызывал, поэтому там все остались на месте», — считает Михеев.

По его словам, не очень понятной остаётся отставка министра образования.

«Васильева вела правильную политику, и не очень понятно, что будет дальше. Она пыталась найти некий баланс между оголтелой цифровизацией и традиционным подходом. То же самое со Скворцовой», — сказал он.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один главный.

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