Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу объяснил отставку правительства необходимостью политического обновления страны и фактором времени.

Он отметил, что в послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию были обозначены масштабные задачи по обновлению политической системы, изменению баланса властей в стране, что должно было коснуться правительства, парламента, судебной системы, частично президента.

«Чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — цитирует Медведева ТАСС.

Ещё одной причиной, по его словам, стал фактор времени.

Как напомнил Медведев, он занимал пост председателя правительства почти восемь лет.

«Это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам... Это тоже нужно принимать во внимание», — сказал он.

Ранее Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства.

15 января российское правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.

Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.