Медведев оценил работу членов правительства

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил членов правительства за проделанную работу, отметив, что каждый из них трудился на своём посту «исключительно добросовестно». Трансляцию выступления Медведева вёл телеканал «Россия 24».
Медведев оценил работу членов правительства
  • РИА Новости

«Я как бывший председатель правительства хочу прежде всего всех вас, дорогие коллеги, поблагодарить за совместную работу», — сказал он.

Медведев отметил, что с кем-то из членов кабмина он работал в правительстве почти восемь лет, «с кем-то поменьше». Он добавил, что все члены правительства «ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства».

«Скажу прямо, многое получилось, что-то не получилось, но, действительно, так и не бывает, чтобы всё получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны. Каждый из вас трудился на своём посту исключительно добросовестно», — отметил он.

Ранее Медведев и новый премьер-министр России Михаил Мишустин провели двустороннюю встречу в Доме правительства на Краснопресненской набережной. 

Встреча бывшего и действующего премьеров длилась более часа.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

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