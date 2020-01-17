Медведев оценил работу членов правительства
- РИА Новости
«Я как бывший председатель правительства хочу прежде всего всех вас, дорогие коллеги, поблагодарить за совместную работу», — сказал он.
Медведев отметил, что с кем-то из членов кабмина он работал в правительстве почти восемь лет, «с кем-то поменьше». Он добавил, что все члены правительства «ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства».
«Скажу прямо, многое получилось, что-то не получилось, но, действительно, так и не бывает, чтобы всё получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны. Каждый из вас трудился на своём посту исключительно добросовестно», — отметил он.
Ранее Медведев и новый премьер-министр России Михаил Мишустин провели двустороннюю встречу в Доме правительства на Краснопресненской набережной.
Встреча бывшего и действующего премьеров длилась более часа.
16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.