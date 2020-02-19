Карантинный период для эвакуированных из Ухани в Тюмень завершён

Эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью граждане прошли карантинный период. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

«Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт, они улетают рейсом на Москву. Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолётом», — приводит ТАСС её слова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.