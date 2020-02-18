Врачи не нашли коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные.
Врачи не нашли коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень
  • РИА Новости

«Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные», — цитирует её ТАСС.

Шарухо также уточнила, что результаты от новосибирского «Вектора» будут предоставлены в течение полутора часов.

5 февраля самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса COVID-2019. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя на карантин в Тюменскую область были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

22 января эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

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