Опрос: 68% родителей удовлетворены качеством питания в школах

Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 68% родителей удовлетворены качеством питания в столичных школах.

Как сообщает НСН со ссылкой на данные опроса, 72% респондентов заявили, что довольны безопасностью школьного питания.

60% устраивает разнообразие блюд в школьных столовых, а 59% опрошенных рассказали, что удовлетворены полезностью еды.

Участниками исследования стали родители детей школьного возраста, проживающих в Москве.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов.