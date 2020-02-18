Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.

«Суд постановил… избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля», — цитирует решение судьи РИА Новости.

Ефимов отметил, что не возражает против ходатайства следствия об аресте.

Инцидент произошёл 16 февраля. 26-летний житель Липецкой области зашёл в храм на Бакунинской улице в центре Москвы и напал на людей, ножевые ранения получили два человека.

Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства. Сам Ефимов прокомментировал нападение, отметив, что «не с той ноги встал». Ожидается, что его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.