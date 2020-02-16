МВД возбудило дело из-за нападения на людей в храме в Москве

Короткая ссылка
Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства в отношении мужчины, ранившего двух человек в храме в центре Москвы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД возбудило дело из-за нападения на людей в храме в Москве
  • РИА Новости

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК России («Хулиганство») и ст. 116 УК («Побои»)», — приводит ТАСС слова представителя Министерства внутренних дел.

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецкой области напал на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы. Двое человек получили ножевые ранения. Нападавшего задержали прихожане и передали полиции.

Настоятель храма Святителя Николая протоиерей Кирилл Сладков заявил, что оба пострадавших являются его помощниками. Они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить