МВД возбудило дело из-за нападения на людей в храме в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства в отношении мужчины, ранившего двух человек в храме в центре Москвы. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК России («Хулиганство») и ст. 116 УК («Побои»)», — приводит ТАСС слова представителя Министерства внутренних дел.

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецкой области напал на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы. Двое человек получили ножевые ранения. Нападавшего задержали прихожане и передали полиции.

Настоятель храма Святителя Николая протоиерей Кирилл Сладков заявил, что оба пострадавших являются его помощниками. Они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.