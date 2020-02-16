Мужчина с ножом ранил двух человек в храме в центре Москвы
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- РИА Новости
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — сообщила она.
По её словам, пострадавших направили в медучреждения для оказания помощи.
Как передаёт Интерфакс со ссылкой на источник, ЧП произошло в храме Николая Чудотворца в Покровском на Бакунинской улице.
«Мужчина ворвался в храм во время службы с ножом и возле алтаря напал на прихожан», — заявил источник.
Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который напал с ножом на своих родственников.