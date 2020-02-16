Мужчина с ножом ранил двух человек в храме в центре Москвы

В храме в центре Москвы мужчина с ножом ранил двух человек, нападавшего задержали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», — сообщила она.

По её словам, пострадавших направили в медучреждения для оказания помощи.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на источник, ЧП произошло в храме Николая Чудотворца в Покровском на Бакунинской улице.

«Мужчина ворвался в храм во время службы с ножом и возле алтаря напал на прихожан», — заявил источник.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который напал с ножом на своих родственников.