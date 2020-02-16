Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями

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Двое мужчин, которые получили ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, — пономари (помощники настоятеля).
Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями
  • © wikimedia.org

«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанёс ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего», — приводит ТАСС слова настоятеля храма Святителя Николая протоиерея Кирилла Сладкова.

Он отметил, что жизни пономарей, ничто не угрожает, они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что в храме в центре Москвы мужчина с ножом ранил двух человек, нападавшего задержали. 

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