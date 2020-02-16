Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями
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«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанёс ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего», — приводит ТАСС слова настоятеля храма Святителя Николая протоиерея Кирилла Сладкова.
Он отметил, что жизни пономарей, ничто не угрожает, они находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что в храме в центре Москвы мужчина с ножом ранил двух человек, нападавшего задержали.