Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями

Двое мужчин, которые получили ножевые ранения при нападении в храме в центре Москвы, — пономари (помощники настоятеля).

«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанёс ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего», — приводит ТАСС слова настоятеля храма Святителя Николая протоиерея Кирилла Сладкова.

Он отметил, что жизни пономарей, ничто не угрожает, они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что в храме в центре Москвы мужчина с ножом ранил двух человек, нападавшего задержали.