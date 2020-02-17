Ранившего двух людей в храме в Москве направят на экспертизу
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- РИА Новости
«В ближайшее время 26-летнему Ефиму Ефимову будет предъявлено обвинение. Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
Ранее МВД России опубликовало видеозапись допроса задержанного, в ходе которого он объяснил нападение на людей.
Накануне полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства в отношении мужчины, ранившего двух человек в храме в центре Москвы.