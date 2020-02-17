Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок
- РИА Новости
Задержанный рассказал об этом на видеозаписи допроса, опубликованной на сайте МВД России.
«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошёл в тот, рядом с которым находился», — сказал злоумышленник.
По его словам, он не готовился к преступлению заранее. Он сообщил, что изъятый с места преступления нож приобрёл в декабре прошлого года, а перчатки «нашёл на ходу». Мужчина отметил, что иногда употребляет наркотические вещества. На вопрос о собственной вменяемости он ответить затруднился.
Накануне полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства в отношении мужчины, ранившего двух человек в храме в центре Москвы.