Ранивший двух человек в храме в Москве рассказал ОНК о произошедшем

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Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы Ефим Ефимов объяснил свой поступок тем, что он «психанул». По словам мужчины, в день инцидента он не употреблял «никаких стимулирующих веществ». Об этом он рассказал членам ОНК Москвы.
Ранивший двух человек в храме в Москве рассказал ОНК о произошедшем
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Он выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать». И ещё он хотел бы поговорить с психологом», — сообщили RT в ОНК.

О себе рассказал, что ему 26 лет, по профессии — сварщик, в Москве вахтовым методом работал на стройке.

Как отмечается, в тот храм Ефимов зашёл впервые — просто потому, что тот находится рядом с местом его работы.

«Психанул, проблем было много», — пояснил Ефимов правозащитникам.

Он утверждает, что в день нападения «никаких стимулирующих веществ не употреблял».

Ефимов находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38, его сосед — обвиняемый в краже — считает, что помощь психолога Ефиму нужна, чтобы выговориться.

Ранее Ефимов прокомментировал нападение на людей в Москве, отметив, что «не с той ноги встал». 

Ожидается, что Ефимова направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецкой области напал на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ножевые ранения. Прихожане задержали нападавшего и передали полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства.

Подробнее — в материале RT.

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