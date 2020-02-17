Ранивший двух человек в храме в Москве рассказал ОНК о произошедшем

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы Ефим Ефимов объяснил свой поступок тем, что он «психанул». По словам мужчины, в день инцидента он не употреблял «никаких стимулирующих веществ». Об этом он рассказал членам ОНК Москвы.

«Он выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать». И ещё он хотел бы поговорить с психологом», — сообщили RT в ОНК.

О себе рассказал, что ему 26 лет, по профессии — сварщик, в Москве вахтовым методом работал на стройке.

Как отмечается, в тот храм Ефимов зашёл впервые — просто потому, что тот находится рядом с местом его работы.

«Психанул, проблем было много», — пояснил Ефимов правозащитникам.

Он утверждает, что в день нападения «никаких стимулирующих веществ не употреблял».

Ефимов находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38, его сосед — обвиняемый в краже — считает, что помощь психолога Ефиму нужна, чтобы выговориться.

Ранее Ефимов прокомментировал нападение на людей в Москве, отметив, что «не с той ноги встал».

Ожидается, что Ефимова направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром 16 февраля 26-летний житель Липецкой области напал на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ножевые ранения. Прихожане задержали нападавшего и передали полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства.

Подробнее — в материале RT.