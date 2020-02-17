Ранивший двух человек в храме в Москве рассказал ОНК о произошедшем
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«Он выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать». И ещё он хотел бы поговорить с психологом», — сообщили RT в ОНК.
О себе рассказал, что ему 26 лет, по профессии — сварщик, в Москве вахтовым методом работал на стройке.
Как отмечается, в тот храм Ефимов зашёл впервые — просто потому, что тот находится рядом с местом его работы.
«Психанул, проблем было много», — пояснил Ефимов правозащитникам.
Он утверждает, что в день нападения «никаких стимулирующих веществ не употреблял».
Ефимов находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38, его сосед — обвиняемый в краже — считает, что помощь психолога Ефиму нужна, чтобы выговориться.
Ранее Ефимов прокомментировал нападение на людей в Москве, отметив, что «не с той ноги встал».
Ожидается, что Ефимова направят на психолого-психиатрическую экспертизу.
Утром 16 февраля 26-летний житель Липецкой области напал на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ножевые ранения. Прихожане задержали нападавшего и передали полиции.
Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев и хулиганства.
Подробнее — в материале RT.