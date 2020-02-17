Мать рассказала о состоянии двухлетней девочки, пострадавшей от нападения собаки

Мать двухлетней Полины Ярковой, пострадавшей в результате нападения собаки, рассказала о ходе лечения девочки.

В беседе с порталом megatyumen.ru она отметила, что ребёнка перевели из реанимации в хирургическое отделение.

«Сейчас наша задача с врачами — сделать всё для Полины, чтобы она окрепла. Далее предстоит нелёгкий и очень длительный процесс по замещению кожи на голове. Отсутствует большой участок. Хирурги предложили с помощью экспандеров наращивать и натягивать собственную кожу. Плюс этого метода в том, что на голове будут волосики. Но процесс очень долгий. Может занять до пяти лет», — пояснила Мария Яркова.

7 февраля сообщалось, что девочка пострадала от нападения собаки во время прогулки с бабушкой в посёлке Боровском Тюменской области.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.