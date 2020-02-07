В Тюмени рассказали о состоянии двухлетней девочки после нападения собаки
- РИА Новости
Как сообщает портал megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения, бригада медиков, прибывшая на место происшествия по вызову, зафиксировала открытую рану головы и травматический шок. После оказания первой помощи пациентку доставили в ОКБ №2.
«Сейчас она получает необходимое лечение в условиях реанимации. Принято решение о доставке ребёнка для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация ребёнка спецбортом», — уточнили в ведомстве.
Отец пострадавшей пояснил, что собака вырвалась из вольера.
Ранее сообщалось, что по факту нападения собаки на ребёнка, которое произошло на рыболовной базе в Астраханской области, заведено уголовное дело.