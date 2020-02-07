В Тюмени рассказали о состоянии двухлетней девочки после нападения собаки

Короткая ссылка
Двухлетняя девочка пострадала от нападения собаки во время прогулки с бабушкой в посёлке Боровском Тюменской области.
В Тюмени рассказали о состоянии двухлетней девочки после нападения собаки
  • РИА Новости

Как сообщает портал megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента здравоохранения, бригада медиков, прибывшая на место происшествия по вызову, зафиксировала открытую рану головы и травматический шок. После оказания первой помощи пациентку доставили в ОКБ №2.

«Сейчас она получает необходимое лечение в условиях реанимации. Принято решение о доставке ребёнка для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация ребёнка спецбортом», — уточнили в ведомстве.

Отец пострадавшей пояснил, что собака вырвалась из вольера.

Ранее сообщалось, что по факту нападения собаки на ребёнка, которое произошло на рыболовной базе в Астраханской области, заведено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить