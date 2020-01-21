После нападения собаки на ребёнка под Астраханью заведено дело

Короткая ссылка
По факту нападения собаки на ребёнка, которое произошло на рыболовной базе в Астраханской области, заведено уголовное дело.
После нападения собаки на ребёнка под Астраханью заведено дело
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, 28 августа 2019 года на рыболовной базе в селе Замьяны Енотаевского района Астраханской области собака напала на пятилетнюю девочку, жительницу Подмосковья.

В результате происшествия ребёнок получил рваные раны лица.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника в городе Ленске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить