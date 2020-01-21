После нападения собаки на ребёнка под Астраханью заведено дело
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- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Отмечается, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По данным следствия, 28 августа 2019 года на рыболовной базе в селе Замьяны Енотаевского района Астраханской области собака напала на пятилетнюю девочку, жительницу Подмосковья.
В результате происшествия ребёнок получил рваные раны лица.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника в городе Ленске.