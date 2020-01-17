Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

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В Вологодской области в городе Вытегре собака бойцовой породы забежала в школу и покусала шестерых учащихся начальных классов.
Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что собака принадлежит местной жительнице. Сын владелицы собаки вывел животное из здания школы. Пострадавшим детям оказали медпомощь. 

Прокуратура Вытегорского района организовала проверку в связи с произошедшим. Прокуроры в том числе дадут оценку действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность детей.

В августе бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

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