Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей

В Вологодской области в городе Вытегре собака бойцовой породы забежала в школу и покусала шестерых учащихся начальных классов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что собака принадлежит местной жительнице. Сын владелицы собаки вывел животное из здания школы. Пострадавшим детям оказали медпомощь.

Прокуратура Вытегорского района организовала проверку в связи с произошедшим. Прокуроры в том числе дадут оценку действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность детей.

В августе бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.