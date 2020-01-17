Под Вологдой собака в школе покусала шестерых детей
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«В дневное время 16 января в здание средней общеобразовательной школы №1 города Вытегры забежала собака бойцовой породы и покусала шестерых обучающихся начальных классов», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что собака принадлежит местной жительнице. Сын владелицы собаки вывел животное из здания школы. Пострадавшим детям оказали медпомощь.
Прокуратура Вытегорского района организовала проверку в связи с произошедшим. Прокуроры в том числе дадут оценку действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность детей.
В августе бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.