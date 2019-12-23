В Госдуме предложили создать единую базу данных домашних животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Парламентской газетой» предложил создать единую базу данных домашних животных.

«Сегодня существует огромное количество баз данных животных, которые никак не связаны друг с другом. У субъектов они одни, у кинологических служб — другие, ещё у кого-то они свои. Это полный бардак», — заявил он.

По его мнению, необходимо унифицировать базы, чтобы не приходилось перерегистрировать животных.

Как отметил Бурматов, это заметно упростит жизнь людям, которые теряют своих питомцев в других регионах.

В августе бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.