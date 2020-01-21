СК возбудил дело после нападения собак на школьника в Якутии

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника в городе Ленске, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.
СК возбудил дело после нападения собак на школьника в Якутии
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«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»), по факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника», — говорится в заявлении Дворецкой.

Уточняется, что инцидент с нападением 12—15 собак произошёл в понедельник, 20 января, на проезжей части в районе дома 53 на улице Чернышевского, когда первоклассник шёл из школы домой.

Отмечается, что в настоящее время жизни ребёнка ничто не угрожает, но его состояние оценивается как тяжёлое.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Вологодской области в городе Вытегре собака бойцовой породы забежала в школу и покусала шестерых учащихся начальных классов.

В августе 2019 года бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН оценил предложение ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

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