СК возбудил дело после нападения собак на школьника в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на школьника в городе Ленске, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»), по факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника», — говорится в заявлении Дворецкой.

Уточняется, что инцидент с нападением 12—15 собак произошёл в понедельник, 20 января, на проезжей части в районе дома 53 на улице Чернышевского, когда первоклассник шёл из школы домой.

Отмечается, что в настоящее время жизни ребёнка ничто не угрожает, но его состояние оценивается как тяжёлое.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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