В РВИО рассказали о последствиях возникновения зерна фашизма в Европе

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Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с RT отметил значение передачи знаний о Второй мировой войне молодому поколению.
В РВИО рассказали о последствиях возникновения зерна фашизма в Европе
  • © Владимир Гребнев
  • РИА Новости

Мягков отметил необходимость передачи свидетелями событий Второй мировой войны своих знаний представителям нового поколения, чтобы в будущем ни у кого не появилось возможности исказить исторические факты.

«Тогда не будет таких фальсификаций, которые подрывают всю систему международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны... Сегодня мы не можем этого допустить, иначе в Европе опять возникнет зерно фашизма: мы видим, как оно уже прорастает, не исключено, что это грозит глобальной катастрофой», — сказал Мягков.

Ранее телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды, который посвящён историям ветеранов Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поприветствовал запуск проекта, назвав его важным и актуальным.

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