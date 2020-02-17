В Госдуме отметили важность проекта #ПочтаПобеды

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RT
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.
В Госдуме отметили важность проекта #ПочтаПобеды
  • РИА Новости

«Я приветствую данный проект, считаю, что он очень важен и актуален. Тем более в рамках тех потуг со стороны некоторых прозападных политиков, пытающихся пересмотреть историю, итоги войны и роль нашего народа в победе над фашистской Германией. Очень важно и примечательно, что письма пишут граждане не только нашей страны, но и других государств», — заявил Швыткин.

Депутат также отметил, что рядовые граждане в полной мере понимают историческую роль советского народа в победе над фашистской Германией.

«Конечно, это связующая нить поколений. Необходимо воспитывать подрастающее поколение, не забывая тех людей, благодаря которым наш народ отстоял свободу и независимость не только нашей страны, но и всего мирового сообщества», — сказал он.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.

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