«Протягиваю руку дружбы»: немецкий писатель поблагодарил RT за возможность связаться с ветеранами Великой Отечественной

В редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им ваши письма и пожелания, пришло послание из Германии. Оно не предназначено какому-то конкретному герою. По словам самого автора, немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, оно адресовано целому народу. В своём письме мужчина благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой. «Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — пишет Фихтенберг.

После запуска проекта «Почта Победы», в рамках которого RT рассказывает истории героев Второй мировой войны и передаёт им пожелания и письма, мы получили множество посланий. Одно из них пришло из Германии. Его автор — немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг. Он выразил благодарность всему советскому народу за победу над нацистской Германией.

«7 февраля 2020 года я увидел на RT ролик, рассказывающий о возможности связаться с людьми, которые 75 лет назад приняли участие в бессмысленной и жестокой войне и таким образом стали частью истории», — написал фон Фихтенберг.

Он отметил, что родился через десять лет после окончания войны: «Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать её, потому что родился через десять лет после её окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда? Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться. Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий».

От действий нацистов пострадали целые народы, в том числе и немцы, добавляет автор письма. В этой связи он благодарит СССР за освобождение Европы от нацизма.

«Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — написал Вольф фон Фихтенберг.

Письмо Вольфа фон Фихтенберга

С каждым годом остаётся всё меньшей людей, которые помнят то, что на самом деле происходило во время Второй мировой войны, и такая ситуация создаёт пространство для лжи и фальсификации истории, подчёркивает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Эта история по-прежнему на совести очень многих стран и очень многих народов, но совершенно точно нельзя обвинять в этом ни страны, ни народы. Каждый из них определяется в отношении к этой истории сам. У каждого из них либо достаёт совести и гражданского мужества называть вещи своими именами, либо нет. Иногда верх берёт соблазн эту историю описать так, как её хотелось бы видеть, исходя из реалий XXI века. Поэтому здорово, что такие письма появляются», — подчеркнул он.

#ПочтаПобеды

В начале февраля RT представил первую историю проекта #ПочтаПобеды. Её героиней стала труженица тыла Анна Георгиевна Терёхина.

В 1941-м ей был 21 год и она ждала ребёнка. Муж ушёл на фронт и пропал без вести. В годы Великой Отечественной войны Анна Георгиевна работала в две смены с сыном на руках: утром — учительницей в школе, а вечером — на распиле брёвен для госпиталя в Московской области.

Замуж она больше не вышла. Сейчас Анна Георгиевна осталась совсем одна и просит вас прислать ей письма к празднику.

Наш второй герой — Константин Фёдорович Мелешко. На момент начала Великой Отечественной войны ему было всего 18 лет.

«Вот здесь я почувствовал, что такое, когда погибают твои товарищи, что такое жизнь и что такое, когда нечего есть», — рассказал защитник блокадного Ленинграда.

Мелешко служил в дивизионной разведке, подорвался на мине в 1942 году, однако вернулся в строй и спустя три года был среди тех, кто оставил надпись на стенах Рейхстага.

Константин Фёдорович просит рассказать ему ваши истории и при возможности готов помочь вам советом.

Свои письма присылайте по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Мы обязательно доставим их адресатам. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов — на электронный адрес: pochtapobedy@rttv.ru.