RT представил первую историю в рамках проекта #ПочтаПобеды

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В рамках проекта #ПочтаПобеды опубликована первая история, героиней которой стала труженица тыла Анна Георгиевна.
RT представил первую историю в рамках проекта #ПочтаПобеды
  • ©RT

Это история многих наших бабушек и прабабушек, которые пережили войну в тылу, но без которых не было бы победы.

В 1941-м Анна Георгиевна Терёхина узнала, что ждёт ребёнка. В том же году её муж пропал без вести на фронте. Ей был 21 год. Всю войну Анна Георгиевна с сыном на руках проработала в тылу — учительницей в школе, а после уроков — на распиле брёвен для госпиталя.

Замуж она больше не выходила. Сегодня Анна Георгиевна осталась совсем одна и просит вас прислать ей письма к празднику.

Письма можно отправлять по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3, стр. 1, Терёхиной Анне Георгиевне.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу pochtapobedy@rttv.ru.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

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