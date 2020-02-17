Джабаров заявил о намерении поднять тему исторической правды в ПА ОБСЕ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

«Это очень хороший проект в рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея. Мы вовремя поняли, что Запад пытается переписать историю и очень хочет забыть то, что было на самом деле. Владимир Путин в своём послании сказал, что будут опубликованы известные статьи. Каждый из граждан России тоже должен внести свой вклад. Нужно поднимать архивные материалы, надо писать об этом», — сказал он.

Сенатор отметил необходимость обсуждения исторических аспектов на парламентских площадках.

«У нас приближается ПА ОБСЕ, наша делегация выдвигается туда уже послезавтра. И в кулуарах, и на выступлениях мы будем говорить о том, что налицо попытка переписать историю, попытка возложить ответственность за начало войны на Советский Союз. Каждый должен внести свой вклад, и тогда историю переписать не удастся», — заключил Джабаров.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.