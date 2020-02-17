Историк назвал письмо немецкого писателя в рамках проекта #ПочтаПобеды символичным

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

«Письмо из Германии действительно очень символично. Люди знают и помнят свою историю, уважают вклад нашей страны. Я бы отправил это письмо депутатам Европарламента, руководству ЕС, которое делает заявление о якобы равной ответственности СССР и Германии в развязывании Второй мировой войны, о новой оккупации Европы СССР в 1944—1945 годах. Пусть они почитают мнение простого гражданина, пусть они прислушаются к нему. Это мнение европейского человека, который воспитывался на гуманизме, это будет им очень полезно», — отметил эксперт.

Также, по словам Мягкова, слова гражданина Германии свидетельствуют о том, что в ЕС много здравомыслящих людей, которые знают историю и помнят о вкладе Красной армии в освобождение Европы.

«Они прекрасно знают историю своей страны и всего мира, помнят о том, что именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии. И они прекрасно понимают, что на самом деле Красная армия освобождала и немецкую землю от фашистского режима, от порабощения... Письмо направлено как раз против фальсификации истории Второй мировой войны», — заключил историк.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от писателя фон Фихтенберга, в котором он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма.

Подробнее — в материале RT.

В начале февраля телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды, который посвящён историям ветеранов Великой Отечественной войны.