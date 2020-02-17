Историк назвал письмо немецкого писателя в рамках проекта #ПочтаПобеды символичным

Короткая ссылка
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.
Историк назвал письмо немецкого писателя в рамках проекта #ПочтаПобеды символичным
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Письмо из Германии действительно очень символично. Люди знают и помнят свою историю, уважают вклад нашей страны. Я бы отправил это письмо депутатам Европарламента, руководству ЕС, которое делает заявление о якобы равной ответственности СССР и Германии в развязывании Второй мировой войны, о новой оккупации Европы СССР в 1944—1945 годах. Пусть они почитают мнение простого гражданина, пусть они прислушаются к нему. Это мнение европейского человека, который воспитывался на гуманизме, это будет им очень полезно», — отметил эксперт.

Также, по словам Мягкова, слова гражданина Германии свидетельствуют о том, что в ЕС много здравомыслящих людей, которые знают историю и помнят о вкладе Красной армии в освобождение Европы.

«Они прекрасно знают историю своей страны и всего мира, помнят о том, что именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии. И они прекрасно понимают, что на самом деле Красная армия освобождала и немецкую землю от фашистского режима, от порабощения... Письмо направлено как раз против фальсификации истории Второй мировой войны», — заключил историк. 

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от писателя фон Фихтенберга, в котором он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма. 

Подробнее — в материале RT.

В начале февраля телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды, который посвящён историям ветеранов Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить