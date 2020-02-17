В Совфеде прокомментировали письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

«Мой папа прошёл войну от начала и до конца, был дважды ранен, получил две Красные Звезды и медаль «За отвагу». Два моих деда тоже прошли войну. Я эту войну прочувствовал своей детской памятью. Об этом рассказывал папа и деды. Они там проливали кровь. Для меня Вторая мировая война не история. Это моя биография и моя жизнь», — сказал Морозов.

По словам сенатора, неприемлемо, «когда кто-то пытается оболгать нашу историю, что-то придумать».

«У меня есть живые свидетели, которые прошли эту войну, получали свои пули. Это моя война. Сейчас же происходит попытка белое объявить чёрным, а чёрное белым. Поляки пытаются сказать нам, что мы не освобождали их страну. А там лежат сотни тысяч наших мёртвых солдат», — сказал он.

Ранее в редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им ваши письма и пожелания, пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

В своём письме мужчина благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

Подробнее — в материале RT.