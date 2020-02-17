Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом
- © СК РФ
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В Ненецком автономном округе перед судом предстанет охранник частного охранного предприятия по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших убийство мальчика в детском саду», — указывается в заявлении.
Уточняется, что следствием была собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело в отношении охранника с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.
По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.