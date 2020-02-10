СК попросил отправить в психбольницу мужчину, убившего в Нарьян-Маре ребёнка

Следственный комитет попросил суд отправить в психиатрическую больницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду в Нарьян-Маре.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении на сайте СК.

31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.

По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.