Эксперт оценил предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных

Заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ имени Рогачёва Дмитрий Балашов прокомментировал предложение снять ограничения с лекарств для онкобольных.

«Решение об отмене ограничений на госзакупки лекарств зарубежного производства — это жизненно важный шаг для многих пациентов», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, дело даже не в том, иностранный препарат или отечественный, а важно, чтобы у лекарства была доказанная эффективность.

Как отметил Балашов, любое лекарство выпускается на рынок только после многолетних всесторонних исследований, и это касается не только оригинальных препаратов, но и дженериков.

Со своей стороны, главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что любое движение навстречу пациенту и сообществу — очень важная задача.

«Сделан очень большой шаг государством, государство берёт на себя очень большую задачу», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.