Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных

Короткая ссылка
Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных
  • РИА Новости

«Министерством здравоохранения будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах», — заявила она.

Ранее Мишустин, открывая заседание, сообщил, что правительство разработало ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей. 

Осенью Голикова заявляла, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году будут выделены дополнительные 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить