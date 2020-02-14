Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных

Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на профильном совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

«Министерством здравоохранения будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах», — заявила она.

Ранее Мишустин, открывая заседание, сообщил, что правительство разработало ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.

Осенью Голикова заявляла, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году будут выделены дополнительные 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.