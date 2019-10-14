В 2020 году на борьбу с онкологией выделят ещё 50 млрд рублей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» российское правительство выделит в 2020 году дополнительные 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.

Об этом она сообщила на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

«В 2020 году у нас на направление, которое касается онкологии, в рамках национального проекта будет направлено ещё дополнительно плюсом 50 млрд рублей. То есть это 120 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.