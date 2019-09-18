В Госдуме прокомментировали заявление о вероятности скачка смертности от рака в России
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- РИА Новости
«Проблема существует, и еë нужно решать, но не нужно пугать людей вот этой теорией», — сказал Онищенко.
По его словам, не факт, что все дженерики малопригодны.
Ранее Масчан в беседе с «Известиями» заявил, что поддерживает распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные препараты для детей. При этом врач отметил необходимость изменения законодательства.