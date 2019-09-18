В Госдуме прокомментировали заявление о вероятности скачка смертности от рака в России

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
В Госдуме прокомментировали заявление о вероятности скачка смертности от рака в России
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Проблема существует, и еë нужно решать, но не нужно пугать людей вот этой теорией», — сказал Онищенко.

По его словам, не факт, что все дженерики малопригодны.

Ранее Масчан в беседе с «Известиями» заявил, что поддерживает распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные препараты для детей. При этом врач отметил необходимость изменения законодательства.

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