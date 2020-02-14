Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии

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Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании по совершенствованию онкологической медпомощи.
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
  • РИА Новости

«Правительством разработан целый ряд мер, чтобы улучшить ситуацию с лечением онкологии, особенно у детей. Это касается решений двух основных проблем: качество лекарств и, собственно говоря, их дефицит. Для нас, конечно, безусловный приоритет — это жизнь и здоровье, я бы даже сказал, выздоровление пациента, тем более ребёнка, который болен», — сказал он.

Как подчеркнул председатель правительства, никакие экономические выгоды не сравнятся с тем, «как может быстро ребёнок почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь».

«А для этого прежде всего нужны качественные препараты. Эта тема возникает регулярно», — добавил он.

Ранее Мишустин сообщил о решении правительства выделить средства на приобретение лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

Позднее было опубликовано распоряжение, согласно которому кабмин выделил 22 млн рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей.

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